Malore in casa a Borso del Grappa, i familiari le praticano il massaggio cardiaco: 52enne grave ricoverata in ospedale

BORSO DEL GRAPPA (TREVISO) - Malore in casa, i famigliari le fanno il massaggio cardiaco e la salvano. Il fatto è accaduto oggi, 27 ottobre, poco dopo le 12 a Borso del Grappa.

La donna di 52 anni, è ora ricoverata in gravi condizioni nell'ospedale San Giacomo di Castelfranco Veneto.

La signora è stata colta da un improvviso arresto cardiaco. I sanitari, avvisati dal marito della donna, hanno fornito le indicazioni necessarie a chi era con lei, per praticare il massaggio cardiaco. Una volta arrivati sul posto, medico e infermieri di Pedemontana Emergenza Odv, hanno intubato la 52enne e le hanno praticato il massaggio cardiaco fino alla ripresa del ritmo spontaneo del suo cuore. Successivamente, la donna è stata portata in ospedale a Castelfranco dov'è ricoverata in condizioni gravi.