Al Liceo Flaminio di Vittorio Veneto, gli studenti collaborano con le aziende: «Con lo studio il lavoro non è incerto»

VITTORIO VENETO (TREVISO) - La formazione scientifica si apre al mondo del lavoro, gli studenti incontrano le imprese. Il titolo del progetto è "Il lavoro dopo gli studi non è incerto!" e i protagonisti di questa avventura sono gli studenti del terzo anno del corso in Scienze applicate del Liceo Flaminio di Vittorio Veneto. «Ho iniziato - spiega la preside Emanuela Da Re - a sviluppare un progetto, certamente coraggioso e lungimirante, che unisse i due mondi con una comunicazione "reale e live", per creare percorsi trasversali in tema di alternanza scuola-lavoro. È volontà del liceo Flaminio aiutare i propri studenti a compiere scelte strategiche di avvicinamento al mondo del lavoro, non agendo soltanto sulla base di consuetudini e consigli approssimativi, bensì con consapevolezza e conoscenza reale del mercato del lavoro».

Le aziende che collaboreranno con gli studenti

E nel progetto ci sono anche 5 co-protagonisti: Silca Spa, azienda italiana specializzata nella produzione di chiavi, macchine duplicatrici e macchinari semi industriali e industriali dedicati alla duplicazione di chiavi; le società del gruppo Iwis, Tegola Canadese Srl, specializzata nella produzione e commercializzazione di tegole canadesi, metalliche, fotocatalitiche e fotovoltaiche, e TeMa Technologies and Materials Srl, leader mondiale nello studio e realizzazione di soluzioni inedite per l'ambiente e l'edilizia; Amorim Cork Italia Spa, azienda leader italiana nella produzione e vendita di tappi in sughero; e Stesi Srl, software factory italiana che progetta, realizza e attiva sistemi informativi di supervisione e automazione per impianti produttivi e logistici di aziende nazionali e internazionali. «Da alcuni anni - racconta la dirigente scolastica, Emanuela Da Re - le iscrizioni al corso di Scienze applicate sono in costante aumento. Ho quindi cominciato a ragionare sul significato della scelta di questo percorso, nel quale il pragmatismo e lo sviluppo di competenze concrete sono caratteristiche già evidenti dalla definizione, e sono giunta alla conclusione che fosse necessario trovare il modo di aprire un dialogo con le aziende, intuendo che anche i ragazzi propensi a intraprendere un percorso di studi liceali potrebbero essere interessati a un approccio nuovo, diverso e più trasversale».