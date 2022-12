MONTEBELLUNA (TREVISO) - Dal Pin up al Grappolo d'oro: «baristi e camerieri introvabili». E la colpa è ancora del Covid. La pizzeria ristorante Grappolo d'oro ha coniato un curioso volantino volto a trovare personale. «Se ti piace la pizza - si legge - devi sapere che se lavorassi da noi ne potresti avere una gratis ogni sera». Il notissimo Pin up di Volpago è ricorso dal canto suo ad un altrettanto accattivante volantino per dire che è alla ricerca anche lui di baristi e di personale di sala, invitando a scrivere una mail se interessati. E se due locali situati a breve distanza l'uno dall'altro, uno a Caonada e l'altro a Volpago, noti e rinomati ciascuno nel suo genere, sono costretti all'Sos, ciò significa che, nel settore, forse un problema c'è. Quello, appunto, del reperimento di personale.

La ricerca di personale e le difficoltà

«Abbiamo pensato allo stratagemma del volantino con l'offerta di pizza gratis - spiega Adriano Martignago - per cercare di attirare l'attenzione e non passare inosservati a chi ci legge. Ovviamente, noi la pizza l'offriamo a tutti i nostri dipendenti, anche agli studenti che lavorano nel weekend, ci mancherebbe, ma volevamo farci notare. Dopo il Covid, è cambiato tutto. Giovani e non solo si sono rivolti ad altri settori e reperire chi abbia voglia di venire a lavorare in un locale non è affatto facile». Stessa musica al Pin up. «Dopo che ho pubblicato il volantino - spiega Roberto Visentin, il titolare - ho ricevuto qualche curriculum. Ma so che da questo all'assunzione la strada non sarà semplice. Mi diranno ad esempio che il sabato e la domenica non vogliono lavorare». E anche secondo il titolare del Pin up a cambiare ritmi e prospettive è stato il Covid. «Ora i ragazzi si accontentano con meno e sono meno ambiziosi - dice - Un tempo, volevano avere i soldi per la pizza e per il dopo cena, ora basta la pizza. Penso inoltre alla differenza rispetto alla mia generazione. Noi a 14 anni puntavamo al Ciao, prima dei 18 partivamo già con l'iter per la patente. Ora arrivano da me già maggiorenni da un pezzo e senza auto». E le diverse abitudini comportano non solo difficoltà nel reperire dipendenti, ma anche un diverso approccio al locale. «Qui al Pin up - prosegue Visentin - una volta si lavorava moltissimo sia con la prima sia con la seconda serata. Prima arrivavano le famiglie, poi, alle 22,30-23, i ragazzi più giovani. Ora, invece, è rimasta la prima serata e con le famiglie lavoriamo moltissimo, mentre alle 23 il locale è molto più vuoto. In tanti, anche giovani, preferiscono guardarsi il filmetto sul divano piuttosto che uscire».