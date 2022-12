PADOVA - Le candeline da spegnere sono 91. E a celebrare con lui il ragguardevole traguardo ci sarà la sua grande famiglia allargata che conta ben 4mila 600 persone, con un fil rouge che le lega: il grande affetto e la stima che nutrono nei suoi confronti. Oggi, infatti, è il compleanno di Francesco Canella, papà, fondatore e presidente di Alì. Questa sera, quindi, nella sua abitazione festeggerà attorniato dai parenti stretti, in primis la moglie Rossella, i figli Gianni e Marco, i fratelli e i nipoti, a cui è profondamente legato e con i quali condivide i grandi valori che hanno caratterizzato la sua lunga vita. Ma le iniziative organizzate per l'occasione inizieranno molto prima, con la messa in onda a inizio mattinata di uno spot radiofonico che verrà trasmesso dalle principali emittenti locali e che il signor Francesco ascolterà in auto durante il tragitto che compie quotidianamente per andare da casa al lavoro. Il testo che i dipendenti hanno voluto fargli pervenire è il seguente: «Forza, passione, cuore; sono questi i valori che ci hai insegnato quando ci hai accolto nella grande famiglia Alì e che siamo fieri di condividere, ogni giorno. Gli anni sono 91 e come te non c'è nessuno. Buon compleanno Francesco, da tutti i tuoi collaboratori». Poi nella sede centrale dell'azienda in via Olanda 2 i dipendenti lo accoglieranno a braccia aperte per il consueto brindisi. In aggiunta, e questa ormai è diventata una tradizione, il presidente troverà sui quotidiani, che ha l'abitudine di leggere appena si sveglia, una pagina che appunto i suoi collaboratori hanno voluto dedicargli, che riporta la sua foto e la frase "Gli anni sono 91 e come te non c'è nessuno! L'augurio speciale dei collaboratori Alì a Francesco Canella". Ma non è finita, in quanto poi le sorprese continueranno per tutta la giornata e lo accompagneranno appunto anche la sera a cena quando, assieme ai parenti e agli amici celebrerà ancora una volta l'importante ricorrenza: in questa circostanza a partecipare all'evento, attraverso un video messaggio carico di parole affettuose, ci saranno anche migliaia di volti orgogliosi di far parte della grande famiglia Alì.

L'azienda

L'azienda Alì Supermercati era stata fondata nel 1971 con l'apertura della prima attività in via Curzola, tuttora attiva. A distanza di 51 anni il fatturato del gruppo ha superato nel 2021 il miliardo e duecento milioni di euro, conta 117 punti vendita tra Veneto ed Emilia Romagna, e dà lavoro a più di 4.600 collaboratori. Sul piano della sostenibilità, in seguito agli interventi per limitare l'impatto delle attività, sono stati risparmiati all'ambiente finora 28.300.000 kg di CO2 grazie a relamping, impianti fotovoltaici, porte sui frigoriferi e recupero di calore da freddo alimentare e, ad oggi, sono stati donati dall'azienda, in collaborazione con i clienti, più di 52.000 alberi al nostro territorio, nell'ambito del progetto We Love Nature, che si traducono in oltre 7.800.000 kg di CO2 assorbiti all'ambiente ogni anno (secondo lo studio Horizon 2020 del Centro Green dell'Università Bocconi di Milano). Radicata territorialità e attenzione alla comunità hanno sempre caratterizzato la storica azienda di matrice familiare: dal 1971 a oggi sono 15.453.290 gli euro elargiti al territorio attraverso sponsorizzazioni e donazioni effettuate con le iniziative legate ai punti della Carta Fedeltà (dal 2003 a oggi). 1.692.537 sono invece i pasti donati alle famiglie in difficoltà dal 2016 a ora attraverso il progetto Siticibo del Banco Alimentare e la spesa solidale, attiva in tutti i 117 punti vendita Alì.