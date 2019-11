Ruba Land Rover, sperona la polizia e tenta la fuga a piedi Foto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREVISO - Tenta di rubare unama si trova davanti le volanti della polizia, a quel punto tenta di, poi scende e tenta dia piedi. E' accaduto sabato mattina in Via del Vescovo, a Treviso.Alle 7.30 la Sala Operativa ha ricevuto la segnalazione di un cittadino che , affacciandosi dal balcone di casa, aveva appena notato un soggetto sconosciuto entrare in unadi un vicino di casa, cercando di metterla in accensione. La Sala Operativa ha così immediatamente girato la nota alle Volanti sul territorio che, nell’arco di pochi minuti, sono arrivate in Via del Vescovo.In quel preciso istante, la persona, che nel frattempo era riuscita a forzare la serratura della portiera ed a mettere in moto il veicolo, si è trovata davanti due Volanti della Polizia che le sbarravano la strada, ma, nonostante ciò, ha provato più forte a farsi largo cercando di speronarle, senza riuscire nel suo intento. Vistosi braccato, è sceso velocemente dalla Land Rover cercando di scappare dalla parte opposta della strada, ma è stato immediatamente raggiunto e bloccato dai poliziotti.Dopo essere stato accompagnato in Questura per ulteriori accertamenti, il soggetto è stato identificato per A.E.,con a carico alcuni precedenti per reati contro il patrimonio e, a seguito di ulteriori controlli, si è accertato che, oltre ad occultare un coltello all’interno della tasca del giubbotto, fosse chiaramente in stato dicon un valore cinque superiore ai limiti di legge. Per questo motivo è stato tratto in arresto per il reato di furto aggravato di autoveicolo e denunciato per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere e per guida in stato di ebbrezza. A.E., nella stessa giornata di sabato, è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per il rito direttissimo, a seguito del quale è stato tradotto in carcere in esecuzione della misura della custodia cautelare.