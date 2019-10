Ladri al campo da rugby: rubato il defibrillatore

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SILEA - Cercavano contanti e oggetti di valore ma alla fine, pur di racimolare qualcosa, hanno deciso di rubare uno strumento indispensabile in un impianto sportivo: il defibrillatore. A finire nel mirino dei ladri, la notte tra venerdì e sabato, la sede del Rugby Silea di Cendon dove i malviventi hanno messo a soqquadro uffici e club house causando danni per diverse centinaia di euro. Stando a quanto emerso i predoni si sono intrufolati anche nel vicino Tennis Club per poi fuggire nella notte lasciando l'amaro in bocca a chi,...