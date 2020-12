Investito da un'auto davanti a casa, ferito un bambino di 11 anni

MIANE - Un bambino di 11 anni è stato investito da un'automobile nel tardo pomeriggio di lunedì in via Cava a Miane. L'incidente si è verificato poco prima delle 17 nel centro del paese, non lontano dall'abitazione del ragazzino. Il piccolo viaggiava a bordo di una bicicletta quando una vettura condotta da una donna lo ha colpito e fatto cadere a terra. Ha riportato diverse ferite, ma non versa in pericolo di vita. Al vaglio dei carabinieri le cause che hanno provocato l'impatto.

Ultimo aggiornamento: 20:10

