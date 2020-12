Investito da un'auto, ciclista 52enne muore dopo tre giorni di agonia

ASOLO - È morto sabato all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, dove si trovava ricoverato in gravi condizioni da mercoledì, Luca Tesser, 52enne di Asolo. Non ha superato i profondi traumi riportati in seguito allo scontro tra la sua bicicletta e un'automobile avvenuto mercoledì pomeriggio in via Cavin dei Cavai, in località Villa d'Asolo. Nonostante la lunga rianimazione sul posto, il trasferimento in elicottero e il ricovero in terapia intensiva l'uomo non è sopravvissuto.

