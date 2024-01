Incidente a Vittorio Veneto. Violento scontro tra due auto, una finisce nel giardino di una casa: quattro feriti, uno grave

VITTORIO VENETO (TREVISO) - Incidente tra due auto lungo la Strada Statale 51, quattro feriti. L'impatto questa mattina, 29 gennaio, alle 7.15 in viale Menarè a Vittorio Veneto per un incidente stradale tra due macchine tra cui una finita fuori strada nel cortile di un'abitazione. Il bilancio è di quattro feriti. Sul posto sono intervenuti i pompieri da Vittorio Veneto che hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto dall'auto un uomo che era rimasto incastrato nell'abitacolo. Il ferito è stato portato in elicottero in ospedale.

Assistite dai sanitari anche le altre tre persone che si trovavano nelle due auto che sono state portate in ambulanza al pronto soccorso per delle medicazioni. Sul posto anche i carabinieri che hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del caso.