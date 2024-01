Piazzola sul Brenta, incidente nella nebbia: carambola con tre auto, morto un 40enne, un ferito

PIAZZOLA SUL BRENTA (PADOVA) - Incidente mortale oggi 29 gennaio alle prime luci dell'alba nel comune di Piazzola sul Brenta. Un morto e un ferito. La vittima Aurelian Patrasc, 40enne residente a Campo San Martino e operaio di un'azienda agricola di Piazzola. L'incidente è avvenuto poco dopo le 6 di mattina lungo la strada provinciale Contarina di Presina. Secondo i primi riscontri raccolti si è trattata di una carambola con tre mezzi coinvolti.

I rilievi e le operazioni di soccorso sono stati difficili proprio per le condizioni meteo. Sta di fatto che il personale sanitario del Suem 118 ha estratto un ferito dalle lamiere e l'ha trasportato in ospedale a Cittadella. Le sue condizioni non sono gravi. Purtroppo un secondo coinvolto è morto a seguito del tremendo impatto.

La dinamica dell'incidente

Il furgone, condotto da Patrasc, stava percotrendo la S.P. da Carmignano verso Piazzola sul Brenta. Dai primi accertamenti sembra che il conducente, stante la fitta nebbia e il fondo stradale bagnato, abbia perso il controllo del veicolo su una curva andando ad impattare su un terrapieno. Il corpo è stato sbalzato in strada mentre il mezzo si è rimesso in carreggiata sull'altra corsia dove è sopraggiunto un veicolo Nissan Qashqai condotto da una 49enne proveniente da Piazzola che ha colliso con il furgone, mentre un terzo veicolo, Opel Zafira, che sopraggiungeva per non impattare con il SUV è uscita dalla sede stradale.

Sul posto per i rilievi Carabinieri di Piazzola sul Brenta, 118 e Vigili del Fuoco. La viabilità su tutta la direttrice è stata bloccata per consentire agli operatori di muoversi in tutta sicurezza.