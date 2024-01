Campodarsego, piomba su due mezzi incidentati per colpa della nebbia: due feriti e traffico in tilt a Reschigliano sulla 308

CAMPODARSEGO (PADOVA) - Tamponamento a catena oggi 29 gennaio alle 7 del mattino lungo la S.R. 308 all'altezza della frazione di Reschigliano di Campodarsego in direzione Padova. Per cause ora al vaglio degli agenti della polizia stradale del distaccamento di Piove di Sacco, una Ford Fiesta condotta da M.P. di 35 anni di Santa Giustina di Colle è stata tamponanta da un furgone Iveco con al volante L.C. di 25 anni di Loreggia. Un minuto dopo sui due mezzi incidentati è sopraggiunta Dacia guidata da P.S. di 26 anni di Camposampiero che, complice anche la nebbia non ha potuto evitare l'impatto.

La viabilità è andata in tilt per un paio d'ore

I conducenti della Fiesta e dell'Iveco sono stati trasportati in ospedale. Sono feriti ma non sarebbero in pericolo di vita.

Sul posto anche gli agenti della Polizia locale della Federazione per coordinare la viabilità.

La situazione lungo la Sr 308 è tornata scorrevole dopo le 9

Tra le cause che potrebbero aver contribuito alla carambola, il mancato rispetto della distanza di sicurezza e una banale disattenzione.