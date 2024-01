Asolo. Automobilista colto da malore piomba su un gruppo di moto: un morto e quattro feriti

ASOLO (TREVISO) - Tragico incidente alla rotonda di Pagnano d'Asolo: automobilista colto da malore piomba su un gruppo di moto. Il bilancio è di un morto e quattro feriti. Ad avere la peggio è stato il conducente della Citroen Berlingo, che trasportava anche una passeggera. Lo schianto è avvenuto poco dopo le 16 di oggi in via del Muson, all'altezza di una rotatoria. Ed è stato violentissimo: sia la vettura che le moto sono finite fuori strada.

A quell'ora c'era parecchio traffico di rientro dal carnevale di Casella d'Asolo: in tanti si sono fermati a prestare soccorso, in attesa dell'arrivo del 118.

Per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Un medico fuori servizio ha cercato di rianimarlo praticandogli il massaggio cardiaco per poi cedere il passo ai colleghi del Suem di Crespano. Ma ogni sforzo è stato inutile. I quattro feriti sono stati invece trasportati all'ospedale.

Grande il dispiegamento di mezzi: sul posto sono intervenute ambulanze, automedica, elisoccorso, vigili del fuoco e carabinieri. Da una prima ricostruzione sembra che il conducente della Citroen abbia perso il controllo del mezzo a causa del malore e abbia per questo travolto le moto.