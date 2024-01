Sbanda in curva e si schianta contro un'auto: muore Cristian, centauro di 59 anni in vacanza in Umbria

ROVIGO - Incidente mortale nella tarda mattinata di oggi, domenica 21 gennaio, lungo la statale Tre Valli a Norcia. Nell'impatto tra due mezzi è morto Cristian Bellotti, 59 anni, motociclista di Porto Tolle, in Umbria per una vacanza con un gruppo di amici.

Il motociclista ha perso il controllo della moto in curva e si è scontrato con un'auto che arrivava in direzione opposta. L'incidente è avvenuto nel territorio comunale di Norcia dopo la galleria di Biselli. A causa dell'incidente, la strada statale 685 “Delle Tre Valli Umbre” è stata chiusa per i rilievi. Sul posto sono intervenute le squadre Anas, delle Forze dell’Ordine e del 118 per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione. Era almeno tre i motociclisti in compagnia della vittima.