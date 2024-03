Vidor. Automobilista esce di strada, abbatte una ringhiera e fugge. Poi ci ripensa e chiama la polizia locale

VIDOR (TREVISO) - Automobilista esce di strada a Colbertaldo di Vidor, distrugge una ringhiera e fugge.

Il fatto è accaduto ieri sera, 20 marzo, a mezzanotte, e già questa mattina, 21 marzo, il conducente distratto ha chiamato la polizia locale per costituirsi.

L'incidente, la fuga e la chiamata agli agenti

Subito dopo il botto sono arrivati i Carabinieri che però non hanno trovato alcun veicolo e hanno solamente potuto accertare il danno. Solo questa mattina, l'uomo ha chiamato la polizia locale per costituirsi, ha comunicato i suoi dati e ha attivato la procedura con l'assicurazione. Nel mentre il Comune ha già ripulito l'area con i propri operai.

Il sindaco: «Serve più prudenza»

«Faremo una stima del danno e un sopralluogo con il perito che ci dia una quantificazione - spiega il sindaco di Vidor, Mario Bailo - Nel primo mattino abbiamo provveduto a fare pulizia, gli operai del Comune hanno portato via quello che era rimasto della ringhiera e prossimamente provvederemo ad installarla di nuovo. Per uscire in quel modo e fare quello strike è probabile che viaggiasse a velocità sostenuta in una zona dove ci sono i 50 chilometri orari, serve più prudenza e rispetto dei limiti».