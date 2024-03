Asolo, ragazzina torna da scuola e viene travolta mentre attraversa la strada. Sedicenne ricoverata con un trauma cranico

ASOLO – Scende dalla corriera di ritorno da scuola e viene travolta da un’auto. Una ragazza di 16 anni è rimasta gravemente ferita nell’incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, 20 marzo, a Casella d’Asolo. La studentessa, che abita poco distante, stava attraversando la strada in via Frattalunga. Un’auto, che evidentemente si è accorta troppo tardi della ragazzina o non se n’è accorta affatto, l’ha investita e sbalzata di parecchi metri.

SBALZATA

L’impatto, con la vettura prima e con l’asfalto poi, è stato molto violento. La 16enne ha riportato traumi alla testa, al volto e alle gambe. Fortunatamente è sempre rimasta vigili e cosciente, nonostante il dolore e lo choc. La chiamata ai soccorsi è stata tempestiva e poco dopo sono intervenute sul posto ambulanza e automedica del Suem 118. In un primo momento, vista la dinamica dell’incidente, era stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso di Treviso, poi revocato. La ferita è stata trasferita in ospedale a bordo dell’ambulanza, sotto gli sguardi sconvolti dei suoi compagni di scuola.

GLI ACCERTAMENTI

In via Frattalunga sono giunte anche le forze dell’ordine per tutti gli accertamenti del caso. Dovranno chiarire ora l’esatta dinamica, così come le cause e le responsabilità dell’incidente.