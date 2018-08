Operaio agganciato dal nastro trasportatore: gravi lesioni alla gamba

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SEGUSINO - Orribile incidente sul lavoro alla Fim Cast. Un operaio di 39 anni, origini macedoni residente a Valdobbiadene, mentre stava scaricando dei materiali da un nastro trasportatore, è stato accidentalmente agganciato dal nastro trasportatore stesso e trascinato per alcuni metri. Ha riportato gravi lesioni alla gamba sinistra. I colelghi hanno immediatamente dato l'allarme e sono subito arrivati sul posto il Suem, i carabinieri e i vigili del fuoco. L'uomo, trasportato all'ospedale, non è in pericolo di vita.