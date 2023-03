Incidente in Pedemontana, scontro tra auto e furgone: due i feriti

MONTEBELLUNA - Incidente in Pedemontana nel pomeriggio di oggi, mercoledì 29 marzo. A scontrarsi sono state un'auto e un furgoncino, che viaggiavano in direzione est. Due le persone rimaste ferite, fortunatamente in maniera non grave. Intervenuto sul posto il Suem (Servizio di Urgenza ed Emergenza Medica) anche con l'elisoccorso e i Vigili del fuoco che hanno operato in sinergia con gli operatori sanitari. L'automobilista è stato estratto dalla vettura con lievi lesioni, mentre l'autista del furgone è uscito autonomamente. Le due persone ferite sono state prese in carico dai sanitari e trasportati in ospedale. Sul posto anche la Polizia stradale.