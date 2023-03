Schianto tra Tir in A4, autista disteso sull'asfalto: code e viabilità in tilt

I rallentamenti sulla A4 e poi lo schianto tra Tir. Sono tre i mezzi pesanti coinvolti in un tamponamento che si è verificato poco prima di mezzogiorno di oggi, 29 marzo, nel tratto autostradale compreso tra lo svincolo di Latisana e il nodo di Portogruaro, in direzione di Venezia. Nel botto, in un tratto a tre corsie che per i lavori è ridotto a 2, è rimasto ferito uno dei conducenti. L'uomo è stato estratto dalla cabina e steso sull'asfalto. Subito sono stati allertati i soccorsi, arrivati con i sanitari del Pronto soccorso di Latisana e con l'elicottero del Suem alzatosi in volo da Treviso con il medico che è stato calato con il vericello. Inevitabili le conseguenze per la viabilità con rallentamento e code. Tre chilometri più indietro un furgone guasto ha provocato ulteriori disagi.

Fuoriuscita nel tratto maledetto alle 5

Questa mattina verso le 5 un mezzo pesante è invece finito fuoristrada nel tratto maledetto della compreso tra gli svincoli di San Stino e Portogruaro. Il mezzo verrà rimosso questa notte.