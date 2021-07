Carambola in centro: un'auto finisce ribaltata, ferito il conducente

TREVISO - Incidente stradale oggi, venerdì 30 luglio 2021, intorno alle 13.30 in viale Battisti, una delle vie che dalla circonvallazione delle mura porta dritta al centro città. Un'auto è finita ruote all'aria sul marciapiede, sfiorando due pini marittimi. Il conducente ha riportato lesioni lievi. Nell'incidente sono rimaste coinvolte anche una Daewoo Matiz di colore blu e un secondo veicolo.

Ad avere la peggio è stata la Matiz, diretta verso il duomo. L'auto ha invaso la pista ciclabile ed è finita con il cofano sul marciapiede. Fortunatamente senza colpire ciclisti o pedoni. Il conducente, affidato alle cure del Suem 118 ha riportato lievi ferite. Il traffico è stato momentaneamente deviato e sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia locale per i rilievi di rito. L'esatta dinamica così come le cause del sinistro sono tuttora al vaglio.