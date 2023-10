NERVESA DELLA BATTAGLIA (TREVISO) - In sella alla sua bicicletta, a tutta velocità, per arrivare puntuale all’allenamento. Il 14enne stava percorrendo via Gaetano Gherardo Zompini, a Nervesa, a tutta birra ma deve aver sbagliato ad affrontare la curva dello stadio, proprio dove ci sono i parcheggi e una fila di auto erano in sosta. Fatto sta che il ragazzino è letteralmente volato dentro ad una macchina, spaccando, di testa, il lunotto posteriore. L’incidente è successo ieri, poco dopo le 14. L’urto è stato talmente violento che il minorenne ha riportato lo spaccamento del cavo orale, con la compromissione della dentatura.



L’INCIDENTE

In quel momento non c’erano passanti che potessero aiutarlo e lui non aveva perso conoscenza, seppure dolorante e pieno di sangue. Così, da vero atleta-eroe non si è perso d’animo. Ha cercato il cellulare e ha telefonato ai soccorsi. La famiglia l’avrebbe avvisata in un secondo momento. Come prima cosa, la più importante, era quella di chiamare un’ambulanza. Perchè da solo, in quelle condizioni, in ospedale non ci sarebbe arrivato mai.



CORAGGIOSO

E ha fatto una cosa giusta. Ha spiegato alla centrale operativa del Suem 118, seppure sotto choc e in preda a forti dolori, cosa gli era successo e dove si trovava con esattezza. Così, i sanitari del pronto soccorso hanno potuto intervenire e raggiungerlo in brevissimo tempo. Lo hanno medicato sul posto per poi trasferirlo in ospedale, dove è stato subito ricoverato nel reparto di chirurgia maxillo facciale. Quanto prima, dopo gli esami e le valutazioni mediche del caso, sarà sottoposto a un’operazione per ricomporre le fratture del cavo orale. Successivamente verrà affrontato il problema della dentatura. Il ragazzino, però, non è in pericolo di vita. E, vista l’incredibile violenza dell’urto, alla fine è stato fortunato. Poteva rischiare il trauma cranico, invece, ha sbattuto la parte frontale del viso, spaccandoselo. Ma la testa è stata risparmiata.

«Non so cosa è successo, l’auto era parcheggiata, forse ho preso male la curva» ha detto ai soccorritori mentre lo trasportavano in ospedale. Sul posto anche i carabinieri della locale stazione per appurare le modalità di questo strano incidente.