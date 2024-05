Treviso. Sosta selvaggia davanti all'ospedale, avvisi sulle auto: «Questa sarebbe stata una multa». Altri 15 giorni di tolleranza, poi le sanzioni

TREVISO – È come se gli automobilisti avessero trovato sulla loro macchina una sorta di avviso: questa sarebbe stata una multa. La polizia locale di Treviso ha scelto questa strada per informare i cittadini che la tradizionale linea morbida sui parcheggi nella zona dell'ospedale Ca’ Foncello sta per finire, alla luce dell’apertura del nuovo park a pagamento con poco meno di 400 posti (0,50 euro all’ora per le prime tre ore e 1 euro all’ora per le successive).

Si andrà avanti così almeno per 15 giorni.

L’AVVISO

«Gentile utente, la informiamo che questa modalità di sosta è vietata – si legge negli avvisi lasciati sulle auto – la invitiamo a rispettare scrupolosamente le norme del Codice della strada, nonché la segnaletica orizzontale e verticale e i tempi massimi di parcheggio con il disco orario». Per quanto riguarda il disco orario, il riferimento è in particolare ai 90 minuti di sosta previsti nel park all’interno della rotatoria davanti all’accesso del pronto soccorso. «La tolleranza applicata da anni era giustificata dal fatto che gli utenti che si recavano all’ospedale spesso non trovavano spazi sufficienti – spiega Andrea Gallo, comandante della polizia locale – Siamo sempre intervenuti in modo chirurgico nel sanzionare chi impediva la fruizione degli stalli per persone con disabilità, i passi carrai o in caso di violazioni palesemente pericolose o che potessero bloccare i mezzi di emergenza».

I CONTROLLI

Ora le cose stanno per cambiare. «Riceviamo molte chiamate che denunciano auto in sosta fuori dagli stalli, che impediscono lo spostamento di altre auto – rivela Gallo – o, peggio ancora, veicoli senza contrassegno che occupano gli stalli per persone con disabilità senza averne titolo, con tutte le conseguenze del caso per gli utenti che faticano a camminare e che devono fare centinaia di metri a piedi. In questi giorni verrà effettuata un’opera di informazione e sensibilizzazione da parte degli ausiliari del traffico: intercetteranno le auto in divieto, informando i conducenti sulla necessità di rispettare la segnaletica». L’obiettivo è informare chi ad esempio lascia ancora l’auto ai bordi della rotatoria o lungo le strade attorno al Ca’ Foncello dove vige il divieto di sosta. Dopodiché, una volta terminata la sensibilizzazione, inizieranno inevitabilmente a scattare le multe.