SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA (TREVISO) - Era riverso a terra, lungo via Fontigo, poco prima dell’incrocio con via Fontane Bianche, a Sernaglia della Battaglia. Ormai privo di vita. Accanto a lui una bicicletta. Il corpo di L.F., 57 anni, di origini marocchine, residente a Sernaglia, è stato visto da un automobilista di passaggio lungo la strada provinciale 34, verso le 21,30 di ieri notte. Ed è partita la segnalazione ai carabinieri. Stando alle prime ricostruzioni si pensa che l’uomo sia stato investito da un pirata della strada che sarebbe poi scappato. A far propendere per questa ipotesi il fatto che il 57enne aveva profonde ed evidenti lesioni al capo. Difficili da procurarsi cadendo da soli dalle due ruote. Ed è l’ennesimo incidente, con esito mortale, che si registra lungo le strade della Marca.



LA TRAGEDIA

La tragedia si sarebbe consumata con il buio, ma l’orario è ancora tutto da stabilire in quanto il corpo dell’uomo non è stato trovato immediatamente. Sul posto è intervenuta anche l’ambulanza del Suem 118, ma gli operatori sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. I militari dell’Arma della compagnia di Vittorio Veneto hanno avviato le indagini anche se la provinciale, nel luogo ove è successo l’incidente, non presenta attività e nemmeno telecamere di videosorveglianza che possano “raccontare” la tragedia consumatasi nella notte. L’uomo, molto probabilmente, era diretto verso il centro del paese per rientrare a casa. Stava pedalando lungo via Fontigo, strada a due carreggiate ma senza marciapiedi e nemmeno pista ciclabile. Dietro il carico di scope che era solito vendere porta a porta tra le case del vicinato. È probabile che un’auto non lo abbia visto e lo abbia centrato in pieno, scaraventandolo con violenza a terra. Questo spiegherebbe le profonde ferite alla testa che, con ogni evidenza, ne hanno causato la morte. Il buio e il traffico tutt’altro che sostenuto hanno fatto il resto. L’uomo è rimasto sul ciglio della strada, agonizzante, senza che l’automobilista si fermasse a soccorrerlo e senza che nessun altro si accorgesse di quanto successo.



I RILIEVI

Subito dopo l’arrivo sul posto della tragedia, i carabinieri della Compagnia di Vittorio Veneto hanno transennato la strada e hanno deviato il traffico. Per gran parte della notte sono stati eseguiti i rilievi di legge per accertare l’accaduto. Il reparto Scientifico dei carabinieri ha cercato tracce dell’auto pirata. Un pezzo di specchietto, un po’ di vernice della carrozzeria lasciata sul guard rail dopo lo schianto e la sbandata che ha piegato un pezzo di protezione messa a fianco della provinciale. I militari dell’Arma sono sicuri che il pirata della strada ha le ore contate.