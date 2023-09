Saonara. Ciclista travolto dal furgone, 76enne in ospedale: è gravissimo

SAONARA (PADOVA) - Incidente a Saonara oggi, 20 settembre. Intorno alle 14 un ciclista di 76 anni, F.P., di Vigonza, è stato travolto da un furgone Peugeot condotto da E.B., 53enne di Saonara.

L'anziano è ricoverato in ospedale in condizioni disperate. La prognosi è riservata.

Lo schianto è avvenuto a Saonara all'incrocio tra via Roma e via Patrizio. Dai primi riscontri raccolti dagli agenti della polizia stradale del distaccamento di Piove di Sacco si esclude la complicità di terzi all'origine del tremendo impatto. Come da prassi il conducente del furgone è stato sottoposto all'esame dell'alcoltest che ha dato esito negativo. Vista la gravità della situazione gli agenti hanno optato per il sequestro dei mezzi coinvolti in attesa di avere un responso definitivo dall'ospedale. La viabilità ha subito importanti ripercussioni la situazione è tornata alla normalità solo dopo le 16. Tra le cause al vaglio degli inquirenti non si esclude una manovra azzardata, ma anche una banale disattenzione.