Motociclista di 17 anni centrato da un'auto: è grave, i medici stanno facendo di tutto per salvarlo

PADOVA - E' ricoverato in ospedale a Padova un ragazzo classe 2006, S.C. residente a Ponte San Nicolò che ieri notte, 19 settembre, alle 23,15 mentre si trovava in sella ad una moto 125 è stato scaraventato a terra da una Peugeot 207 guidata da un uomo, B.E. classe 2000 residente a Padova. L'incidente è avvenuto in via San Polo Basso a Sant'Angelo di Piove di Sacco.

I medici che fin da subito l'hanno preso in cura stanno facendo di tutto per salvarlo, ma il suo quadro clinico è definito grave. I rilievi sono stati effettuati dagli agenti della Polizia Stradale del distaccamento di Piove di Sacco. Il ferito, dopo essere stato stabilizzato dal personale medico del Suem 118, è stato trasportato a sirene spiegate a Padova. La viabilità ha subito rallentamenti per oltre un'ora. Tempo necessario agli operatori di terminare i rilievi. Tra le cause al vaglio degli inquirenti non si esclude una mancata precedenza.