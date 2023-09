- "Quando vedete un ciclista, respirate, aspettate 5 secondi e poi sorpassate lontani, come fareste con un altro veicolo. 5 secondi valgono un vita". Questo uno dei post pubblicati dal daldi Belluno,, giusto ieri, 26 settembre, vittima di unFortunatamente con un epilogo decisamente migliore rispetto all'ammonimento via social, visibile sulla sua pagina facebook. Il medico è stato prontamente soccorso e portato all'ospedale di Belluno dove è stato preso in cura dai colleghi. Le sue condizioni non sono state definite da codice rosso, ma di media gravità.L'incidente è avvenuto ieri poco prima delle 14 sulla statale di Alemagna, all'altezza del bivio per Paludi, in località Le Schiette. Da quanto si è appreso, ma la dinamica è ancora tutta da chiarire da parte dei carabinieri, il ciclista che arrivava da La Secca lungo la statale di Alemagna si sarebbe trovato davanti un'auto, un'Audi, che stava per svoltare verso l'area industriale dei Paludi, proveniente in senso opposto, ovvero da Ponte nelle Alpi.La peggio non poteva che essere del dottor Boco,, subito soccorso dall'investitore, sotto choc per l'accaduto.Sul posto sono arrivate due pattuglie per effettuare i rilievi e stabilire cause e dinamica e risalire quindi alle responsabilità. Il traffico, a quell'ora poco intenso, non ha subito rallentamenti, consentendo ai militari e ai soccorsi di svolgere agevolmente prima l'operazione di soccorso e quindi dei rilievi tecnici.