Incidente a Casale sul Sile, ciclista investito da un furgone: è grave

CASALE SUL SILE (TREVISO) - Ciclista investito da un furgone alle 10 di mattina di mercoledì 27 settembre in via Belvedere a Casale sul Sile, non lontano dalla caserma dei carabinieri. Un 44enne di origini marocchine, alla guida del furgone, è andato a collidere, sul lato destro, con un uomo di 85 anni che viaggiava in sella alla propria bicicletta. Immediati i soccirsi, l'anziano è stato trasportato con l'elicottero del 118 in ospedale, ricoverato in prognosi riservata. Sul posto i carabinieri e la polizia locale, i mezzi sono stati posti sotto sequestro.