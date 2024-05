Maserada. Muore impiccato a 24 anni sul Ponte del Piave. Il corpo trovato dalla candidata sindaca durante un briefing elettorale

MASERADA (TREVISO) – Si è suicidato ieri, 4 maggio, verso mezzogiorno, impiccandosi al ponte sul Piave, nella frazione di Salettuol di Maserada. Il giovane, 24enne, è arrivato a bordo della sua auto, una Golf nera. Ha parcheggiato poco distante dalla zona prescelta per l’ultimo gesto. Poi, si è diretto sotto al ponte, dietro la chiesetta di San Rocco dove sono ben visibili alcune travi. Ha fatto passare la corda e si è impiccato. Soffriva di depressione.

Ma la sua tragica fine getta nel più cupo dolore la sua famiglia, molto conosciuta in zona, e un’intera comunità.

LA SCOPERTA

A scoprire il corpo del giovane è stata la candidata sindaca Floriana Casellato, che ieri mattina è arrivata a Salettuol per presentare la sua lista, una civica di centrosinistra. Stava camminando nei pressi dell’argine, insieme ad alcuni candidati, per preparare la giornata. «Ho guardato verso il fiume e il mio sguardo è stato catturato da qualcosa che mi ha fatto gelare il sangue. Non ho capito immediatamente di cosa si trattasse. Un giovane, candidato della lista, ha invece realizzato subito e ha immediatamente dato l’allarme ai carabinieri. Il suo volto mi ricordava qualcosa. Poi, d’un tratto, mi sono ricordata. Lo conoscevo quando era più piccolo e frequentava le medie. Conosco la famiglia e la mamma. È una tragedia alla quale non si vorrebbe assistere mai. Non sono riuscita nemmeno a chiedere qualche dettaglio in più, tanto è stato il dolore di tutti noi» dice la Casellato. Che ha deciso di annullare la presentazione della lista e dei candidati, aggiornando l’appuntamento a sabato prossimo. «Oggi, (ieri ndr) non poteva essere una giornata di musica e allegria, con la presentazione di lista e candidati, accostato alla morte tragica di un giovane di 24 anni. Sono vicina alla famiglia» ha concluso la Casellato.

IL DOLORE

Mentre Francesco Soligo, sindaco di Villorba, rilascia una dichiarazione: «E’ una tragedia immensa per l’intera comunità di Villorba. Ho sentito poco fa la famiglia e ho espresso loro il cordoglio e la massima vicinanza da parte di tutta l’amministrazione comunale, oltre che la nostra disponibilità a dar loro un supporto in questo difficile momento. Si tratta di una famiglia molto conosciuta e stimata a Villorba. Conosco personalmente il padre, i nonni e uno zio del ragazzo. Persone partecipi e presenti nella vita della comunità. Non ci sono parole in questo momento, solamente il dolore per aver perso un ragazzo così giovane». L’intera comunità si stringe attorno alla famiglia.

Con “Sos Suicidi” chiunque può ricevere supporto e aiuto psicologico per superare momenti difficili. Sono infatti attivi alcuni numeri verdi a cui potersi rivolgere: Telefono Amico 02 2327 2327. o Whatsapp al 345/0361628; Telefono Azzurro 1.96.96; Progetto InOltre 800.334.343; De Leo Fund 800.168.678.