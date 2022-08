Strage di Godega. L'amico delle quattro vittime: «Ci trovavamo spesso al bar. Ora non ci sono più»

GODEGA - «Ci trovavamo al bar, per parlare e stare insieme». Inizia così il racconto e il ricordo di Omar sui suoi quattro amici che ora non ci sono più. Tutti morti dopo lo schianto a Godega di Sant'Urbano nella notte tra il 13 e il 14 agosto. Una tragedia che ha scosso profondamente l'intera comunità. E oggi riaffiorano in molti i ricordi degli incidenti del passato su quella stessa curva e non solo. C'è anche una signora che ricorda la scomparsa di suo figlio, trent'anni fa, in un incidente stradale. E c'è anche un residente della zona che ripercorre gli istanti di quella tragica notte che ha spezzato la vita ai quattro ragazzi.

