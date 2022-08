Strage di Godega: il confronto in Prefettura. L'appello: «Ragazzi non sentitevi dei supereroi»

TREVISO - Un tavolo di confronto in Prefettura per confrontarsi sulla strage di Godega di Sant'Urbano dove hanno perso la vita quattro ragazzi. E il prefetto Angelo Sidoti lancia un appello direttamente ai giovani: «Non sentitevi dei supereroi, siate prudenti». Il focus anche sulla messa in sicurezza di via Cordignano e di quella curva dove i giovani sono usciti di strada. L'idea dell'amministrazione di Godega è ora quella di implementare la segnaletica. Prosegue invece da parte della Provincia di Treviso l'impegno sul fronte della sensibilizzazione e formazione dei giovani sulla sicurezza stradale.

