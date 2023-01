Scontro violento tra tre auto a Borso del Grappa, volontario muore in serata a pochi metri da casa

BORSO DEL GRAPPA (TREVISO) - Terribile incidente poco dopo le 21 di oggi, 28 gennaio 2023, a Borso del Grappa. A perdere la vita il 70enne Sergio Bresolin. Stando alle prime ricostruzioni, sembra che sia stata proprio la vittima a non rispettare la precendenza dalla laterale per l'immissione su via Molinetto. L'impatto violento con altre due auto all'altezza dell'azienda Moro Serrande srl, a pochi metri dalla casa della vittima. Immediata la chiamata ai soccorsi ma per l'uomo non c'è stato niente da fare.

Chi è la vittima

Molto attivo a Borso del Grappa, Bresolin era conosciuto all'interno della comunità per il suo instancabile impegno a servizio del territorio come volontario, impegnato anche nella raccolta rifiuti. «Era una persona veramente speciale, mancherà a tutti», afferma commosso il sindaco Flavio Dall'Agnol. Le persone nelle altre due auto sono rimaste ferite nell'impatto. Sul posto, oltre ai sanitari del Suem 118, sono arrivati i vigili del fuoco dal distaccamento volontario di Asolo che hanno messo in sicurezza le tre auto. I carabinieri hanno deviato il traffico e hanno eseguito i rilievi del caso.