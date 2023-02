Incidente in Borgo Cavalli a Treviso. Un autobus della Mom ha investito una donna, disagi per la viabilità e ritardi sulle linee

TREVISO - Incidente in Borgo Cavalli a Treviso. L'impatto oggi, 28 febbraio, poco prima delle 15 tra un autobus della Mom della linea 1 e una signora a piedi. Stando alle prime ricostruzioni, l'autobus stava svoltando dal put interno di viale terza armanata verso il Borgo e sembra che si sia trovato davanti la donna. L'autista non è riuscito a schivare la signora a piedi che è sbucata improvvisamente. La donna è stata trasportata in ambulanza al Ca' Foncello di Treviso ma sembra che non abbia riportato ferite significative, è stato di più lo spavento. Sul posto per i rilievi del caso è intervenuta la polizia locale.

Compromessa la viabilità, bus in ritardo

Il bus, di traverso all'imbocco di Borgo Cavalli, ha reso impraticabile l'intera strada bloccando anche la viabilità degli altri autobus che si sono fermati incolonnandosi in attesa di capire se ci fossero dei percorsi alternativi percorribili. I ritardi sono comunque inevitabili.

Lo sgomento di passeggeri e passanti

Sul bus c'erano diversi passeggeri tra cui molti studenti che stavano tornando a casa dopo le lezioni. «Ho sentito una brusca frenata, poi le porte si sono aperte e ci hanno fatti scendere tutti», sottolinea un giovane passeggero. Diverse le persone della via che hanno assistito alla scena. «Quello è un punto terribile della viabilità del Borgo - spiega una signora - Manca anche uno specchio per aumentare la visibilità e dietro l'angolo non si vede mai chi c'è». Un'altra aggiunge: «Faccio questa strada tutti i giorni e spero sempre non succeda niente». Sono stati già diversi i tamponamenti, soprattutto tra auto, accaduti proprio in quel punto di Borgo Cavalli.