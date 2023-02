Incidente in via Piave a Cordignano. Auto ribaltata, 44enne trasportata in ospedale. Strada chiusa

CORDIGNANO (TREVISO) - Terribile incidente questa mattina, 27 febbraio, poco prima delle 11 in via Piave. Lo schianto, per cause ancora in corso di accertamento, una Peugeot 106 guidata da una 44enne residente in zona. L'auto si è ribaltata su se stessa lungo la strada senza coinvolgere altri mezzi. La donna alla guida è rimasta ferita in modo lieve ed è stata trasportata in codice 2 all'ospedale di Conegliano. La strada è stata chiusa per consentire ai Carabinieri di procedere con i rilievi del caso. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per estrarre la donna dall'abitacolo dell'auto.