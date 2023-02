Schianto sulla Triestina: due auto volano nel fosso distrutte

Nello schianto le auto volano nel fosso: in tilt la Statale 14 Triestina. Spettacolare incidente stradale questa mattina, martedì 28 febbraio, tra San Donà di Piave e Ceggia. Verso le 6 del mattino si sono scontrati un auto che trainava un carrello, con un altra auto caricata, e una vettura. Inevitabile le conseguenze per la viabilità. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno attivato il senso unico alternato. Lunghe code si sono formate in ambo i sensi di marcia.