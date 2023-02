Non si accorge della coda, il carro attrezzi si schianta contro un Tir nel tratto maledetto della A4 Foto

La coda improvvisa e lo schianto: altro incidente nel tratto maledetto della A4. Una persona è finita in ospedale nel terribile impatto tra un carro attrezzi e un Tir. È successo verso mezzogiorno di oggi, martedì 28 febbraio, nel tratto compreso tra lo svincolo di Cessalto e di Noventa - San Donà. Il conducente del carro attrezzi con targa slovena non si è accorto dell'improvviso ostacolo che aveva di fronte. Nella coda in direzione di Venezia era rimasto fermo anche un mezzo pesante polacco. Quando lo sloveno, che guidava il carro attrezzi con un'auto al seguito, è arrivato non si è accorto della coda finendo contro il Tir. Nello schianto una persona che viaggiava nel carro è rimasta ferita. Inevitabili le code.