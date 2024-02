CONEGLIANO - È morto 24 anni dopo il terribile incidente nel quale era rimasto coinvolto, suo malgrado, in sella a una moto. Da allora non aveva più ripreso conoscenza nonostante l’assistenza continua e l’amore della famiglia. L’anziana madre Valeria per tutti questi anni in cui il figlio è rimasto in coma, è andata a trovarlo quasi ogni giorno con la speranza che si potesse riprendere. Lo ha fatto fino all’ultimo confidando in un miracolo. Si è rivolta anche a centri altamente specializzati perché voleva che il figlio si riavesse e continuasse a vivere in modo normale. Ma le sue condizioni erano purtroppo irreversibili. Alla Casa di riposo Fenzi di Conegliano, dove era ricoverato, completamente paralizzato e in stato vegetativo, Alberto Castagner si è spento sabato sera scorso all’età di 52 anni.

L’INCIDENTE

Nel settembre del 2000 quando stava per prendere in mano le redini dell’azienda di famiglia, Alberto era in sella della propria moto e procedeva a velocità moderata in via Ungaresca a Bocca di Strada, tristemente famosa per la sua pericolosità, quando fu investito da una Mercedes che procedeva contromano. L’impatto terribile, aveva sbalzato il giovane sull’asfalto. Non si è più riavuto, nonostante i soccorsi e le terapie a cui è stato sottoposto, per farlo tornare come prima. Dopo il ricovero in ospedale, non essendosi più ripreso, ma rimanendo vivo, è stato ospite di Casa Fenzi, dove c’è una quindicina di posti riservati e attrezzati per accogliere e seguire coloro sono in stato vegetativo. È stato fatto tutto il possibile perché potesse riprendersi e arrivasse a condurre una vita normale. Ma non è servito. Alberto era un ragazzo intelligente, piacevole, e dai modi gentili. Aveva conseguito il diploma di perito meccanico all’Itis Galilei di Conegliano e quando ha subito l’incidente stava per prendere le redini dell’azienda di famiglia nel settore delle attrezzature per l’agricoltura, retta dal padre Pierluigi, amante dei viaggi, ex paracadutista e meccanico, che negli anni Cinquanta era stato anche campione di gimkana motociclistica.

DESTINO COMUNE

Pierluigi aveva trascorso i suoi ultimi anni di vita come ospite della Fenzi, proprio dove era rivoverato anche il figlio. E' deceduto nel dicembre del 2021 a causa di un infarto. Da lui il figlio Alberto aveva ereditato la passione per i viaggi e per le moto. Ma era prudente ed è stata una tragica fatalità l’incidente che ha segnato la sua vita, quando aveva davanti a sè un futuro con tante prospettive di successo. Gli amici di famiglia lo ricordano come un ragazzo d’oro. Alberto Castagner lascia la mamma Valeria, il fratello Enrico, la cognata Elisa, gli zii, i cugini e gli altri parenti. I funerali saranno celebrati giovedì alle 15 nella chiesa arcipretale di Mareno, preceduti dal rosario alle 14,30.