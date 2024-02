VILLORBA (TREVISO) - Addio a Valter Scotton. Si è spento martedì all’età di 57 anni. La vita l’ha messo più volte a dura prova. Ma lui non si è mai dato per vinto. «Ha sempre affrontato tutto con il sorriso, con la voglia di essere felice e senza mai lamentarsi» spiega il fratello Claudio. Lo sanno bene soprattutto gli alunni e le persone che hanno avuto modo di incontrarlo nelle scuole elementari di Villorba, dove ha lavorato per 30 anni come collaboratore scolastico. Fino a sette anni fa, quando i problemi di salute sono diventati troppo pesanti. «A scuola era amato da tutti i bambini» ricorda il fratello.



LA MALATTIA

Valter era poco più che ventenne quando gli è stato diagnosticato un tumore al cervello. L’intervento chirurgico eseguito all’ospedale di Treviso era andato bene. E il suo organismo aveva risposto positivamente anche alle cure seguenti. Ma nel 2016 è improvvisamente arrivato un altro brutto colpo: una meningoencefalite. Valter è stato in coma per un mese nella terapia intensiva neurochirurgica del Ca’ Foncello. Dopodiché ha dovuto affrontare un lungo periodo di riabilitazione, anche attraverso la pet-therapy e il rapporto con il suo inseparabile cagnolino, Birillo. Pure in questo difficile momento è emersa tutta la sua forza. E adesso è ancora più struggente vedere il sorriso di Valter nel video “TeraPet Tv” che nel 2016 ha vinto il primo premio nel concorso indetto da Aniarti, l’associazione nazionale infermieri di area critica, e Nurse24.it. «Valter era un uomo speciale. Buonissimo. Non sapeva cosa fosse la cattiveria -sottolinea Lisa Gambirasi, infermiera da sempre impegnata nell’ambito della pet-therapy- dovrebbe essere da esempio. Siamo tutti dispiaciuti».



IL RICORDO DELLA GIURIATI

Purtroppo, però, il calvario non era ancora finito. Due anni dopo Valter è caduto mentre si trovava nella cucina della sua abitazione, sbattendo la testa. E da quel momento è rimasto in uno stato vegetativo. Negli ultimi anni ha vissuto nel centro servizi Menegazzi dell’Israa a San Giuseppe. «Gli stiamo sempre stati accanto -racconta il fratello- a cominciare dalla mamma che si fermava a raccontargli tutto quello che stava succedendo». Fino all’altro ieri, quando l’aggravarsi di alcuni problemi respiratori hanno fatto scattare la corsa al pronto soccorso di Treviso. Ma purtroppo non c’è stato più nulla da fare. Ieri è arrivato anche il messaggio di Miriam Giuriati, ex sindaco di Casier, che alla fine del 2018 ha affrontato e superato una pesante malattia. «Abbiamo condiviso un pezzo di vita doloroso -scrive rivolgendosi direttamente alla famiglia del 57enne- ma la vostra forza e il vostro coraggio rimarranno sempre vicino ai nostri cuori». Oltre al fratello Claudio, Valter lascia la mamma Germana. Il funerale è già stato fissato. Questo pomeriggio, alle 18, verrà recitato il rosario nella chiesa parrocchiale di Villorba. La stessa dove domani pomeriggio, alle 15, gli verrà dato l’ultimo saluto.