PONTE DI PIAVE - Incendio agli ex stabilimenti Stefanel. Le fiamme sono divampate intorno alle 10.20 e hanno inghiottito il capannone adibito a magazzino dei capi d'abbigliamento.

Sul posto pattuglia Carabinieri di Motta di Livenza, con il comandante Stazione di Ponte di Piave e pattuglie dei vigili del fuoco. Fortunatamente non ci sono feriti ma sono comunque arrivate delle ambulanze in via precauzionale.

Le cause dell'incendio sono ancora in corso di accertamento.