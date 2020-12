Furto al distributore a Ponte della Priula stanotte: nuovo colpo dei ladri della "banda dell'escavatore"

SUSEGANA - La notte tra giovedì 17 e venerdì 18 dicembre la banda di ladri che prendono di mira le aree di servizio è tornata a colpire. Stavolta è toccato a quella in via IV Novembre in località Ponte della Priula a Susegana, ancora una volta a marchio Q8. I banditi hanno impiegato la tecnica ormai collaudata: rubato un escavatore da un cantiere poco lontano, lo hanno poi usato per sradicare una colonnina del self service e trafugare i contanti. Da quantificare il danno e l'ammanco. Indagini in corso a cura della polizia del commissariato di Conegliano.

