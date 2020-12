Un escavatore per divellere la cassa del distributore Q8: banditi in fuga con il bottino

ROVIGO - Cassa divelta da ignoti con un escavatore. intorno alle ore 3.00 di oggi, la colonnina della cassa di un distributore di carburanti «Q8» del centro commerciale «Il Poro» di Adria (Rovigo), dal quale sono stati rubati 5 mila euro. I carabinieri della compagnia di Adria si stanno occupando delle indagini.

Si tratta del quinto colpo a un distributore nella provincia di Rovigo negli ultimi mesi, il secondo a quello di Adria. Il 3 ottobre scorso, verso mezzanotte, i ladri avevano agito con una pala meccanica gommata abbattendo due colonne self service del Q8 di Volto di Rosolina, sulla Romea. Lo stesso distributore era stato assaltato il 30 agosto alle 4.00 del mattino: i ladri avevano agito con dei passamontagna calati sulla faccia per coprirsi il volto. Sempre l'ultima settimana di agosto era stato saccheggiato il distributore del centro commerciale Il Faro, a Giacciano con Baruchella, sempre con un escavatore rubato poco prima. Ai primi di agosto, ad Adria, alle 3,15, quattro persone dal volto coperto avevano divelto le due colonnine del pagamento usando una ruspa rubata pochi minuti prima, in meno di due minuti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA