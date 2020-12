I ladri dei distributori di benzina si spostano dal Veneto al Friuli, colpo con la ruspa al Q8

Dopo la serie di colpi messi a segno in Veneto, da Rovigo a Treviso, i ladri che si servono di una ruspa per prendere di mira distributori di benzina e bancomati si sono spostati in Friuli, scatenandosi contro il distributore di carburante "Q8” di via Spilimbergo, a Martignacco, alle porte di Udine, già vittima di altri furti. Nella notte tra giovedì 10 dicembre e oggi, venerdì 11 dicembre, ignoti hanno preso di mira le colonnine self service che erogano benzina e gasolio, sfondandone due con una ruspa e impossessandosi del denaro contante contenuto all'interno.

APPROFONDIMENTI ROVIGO PAY Nuovo colpo della banda della ruspa QUINTO COLPO NEL RODIGINO Un escavatore per divellere la cassa del distributore Q8: banditi in...

E' la quarta volta che il distributore viene preso di mira dai ladri e ad accorgersi di quanto accaduto è stata la Centrale Operativa dell’istituto di vigilanza Corpo Vigili Notturni che ha ricevuto il segnale di allarme furto, inviando sul posto un vigilante. Nel distributore "Q8" di Martignacco si era fermato anche un'agente della polizia ferroviaria fuori servizio e la ruspa era ancora con il motore acceso. Subito sono stati avvisati anche i Carabinieri di Udine, che hanno inviato una pattuglia sul posto. Ma i ladri si erano già dileguati

© RIPRODUZIONE RISERVATA