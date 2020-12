Assalto nella notte alle colonnine del self service a bordo di un escavatore

L'assalto al self service della stazione di servizio con l'escavatore:colpo nella notte a San Michele al Tagliamento. La banda di malviventi ha agito verso mezzanotte in via Aldo Moro al "Q8", lungo la strada regionale che porta a Bibione. I ladri sono arrivati con un escavatore per abbattere le due colonnine del self service per impadronirsi del denaro che vi era contenuto. Quindi sono fuggiti a bordo di un'auto. Immediato l'intervento dei Carabinieri della Compagnia di Portogruaro diretti dal capitano Raffaele di Lauro che hanno avviato le ricerche. Purtroppo al momento la banda non è stata rintracciata ma gli investigatori hanno già raccolto delle tracce. Non è escluso che si tratti degli stessi malviventi che ieri notte hanno colpito con la stessa tecnica in una stazione di servizio di Martignacco.

