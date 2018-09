Stava bene e tornava dalle vacanze l'ultima vittima del virus del Nilo

di Mauro Favaro

TREVISO - La Febbre del Nilo miete un’altra vittima. È la seconda nella Marca in nemmeno tre settimane. Ieri mattina al Ca’ Foncello è morto un 83enne di Casale che ha sviluppato un’encefalite in seguito al contagio dal virus di origine tropicale, diffuso dalle zanzare, dopo un periodo di vacanza sul litorale rodigino. «Il paziente non aveva problemi di salute in grado di predisporre a una infezione come quella del West Nile», specifica Roberto Rigoli, responsabile della Microbiologia di Treviso....