Febbre del Nilo, due contagi in poche ore: uno era stato in vacanza nel Veneziano

di Elena Filini

TREVISO -: anche la Marca, inizialmente quasi risparmiata dal contagio, comincia a salire nella poco invidiabile classifica del numero di casi di persone colpite dal virus. Entrambi i pazienti sono ricoverati nel reparto di malattie infettive dell'ospedale di Treviso e hannoIl primo è di Castelfranco, il secondo di Treviso. E proprio quest'ultimo rappresenta un punto di svolta nelle statistiche regionali e rende più preoccupante la situazione: è il primo caso in Veneto di soggetto sano che contrae l'infezione. Secondo gli accertamenti eseguiti finora, il virus è stato inoculato al 56enne tra Caorle ed Eraclea, dove ha trascorso una breve vacanza. Le sue condizioni sono definite serie ma non è in pericolo di vita: «Il paziente ha avuto il classico