di Alvise Sperandio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Primo caso dell’anno di virus Dengue in provincia di Venezia. Si tratta dell’infezione dello stesso genere della febbre gialla che non si trasmette direttamente tra persone ma viene portata dalle zanzare – tra cui la tigre – che a loro volta hanno punto una persona infetta. Pertanto, proprio con l’obiettivo di eliminare gli insetti che potrebbero diventare vettori del contagio, oggi e domani Veritas provvederà a disinfestare la zona di Marghera dove risiede la donna di origine bengalese che l’ha contratta, manifestando i sintomi al rientro in città dopo un viaggio a Londra.