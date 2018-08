Febbre del Nilo, ottava vittima in Veneto: morta donna polesana

LA VITTIMA NUMERO 7 IERI, E SEMPRE IN POLESINE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ADRIA - È giunta in queste ore dai laboratori patavini all’Azienda Ulss 5 polesana ladi una paziente,lo scorso martedì 28 agosto 2018 all’ospedale di Adria., la seconda in Polesine.La signora, di 91 anni, gravata da patologie cronico degenerative legate all’età avanzata, era ricoverata all’ospedale Santa Maria degli Angeli, in condizioni gravi da circa una settimana. L’Azienda ulss 5 polesana è vicina al dolore della famiglia e porge le più sentite condoglianze.