Paura in via San Francesco ieri poco dopo mezzogiorno: un autoarticolato ha perso il carico per strada e un traliccio in ferro ha centrato un fuoristrada colpendo le due ruote a lato del conducente. L’automobilista per fortuna non è rimasto ferito, ma lo spavento è stato fortissimo. La strada è rimasta chiusa per quattro ore e la viabilità ha subito forti disagi. L’incidente è accaduto alle 12.15. Il camion all’uscita da una semicurva a causa della rottura di alcuni tiranti che assicuravano il carico al mezzo ha iniziato a seminare putrelle di ferro del peso di diverse tonnellate ciascuna lungo la carreggiata laterale. L’autoarticolato della ditta De Nardi era partito da Vittorio Veneto e da Soligo era diretto verso il centro abitato di Farra: nell’uscire da una semicurva, proprio di fronte all’Agriturismo Villa Panigai, alcuni tiranti hanno ceduto e la gran parte del carico è scivolato in strada, sparpagliando le pesanti travi per circa 150 metri. Un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori visto che via San Francesco, la strada provinciale N. 32 dei Colli, più conosciuta come strada del prosecco, a quell’ora è sempre molto trafficata



L’INVESTIMENTO



Certamente se l’è vista brutta Sergio De Nardi, giovane imprenditore di Farra, titolare dell’omonima ditta costruttrice di serramenti in legno, il quale stava transitando al volante del suo fuoristrada Nissan XTrail, proprio quando dal camion ha iniziato a cadere il carico. Il primo traliccio ha centrato di striscio la sua auto distruggendo le due ruote, quella anteriore e quella posteriore del lato sinistro, quello del conducente per fortuna non ha riportato ferite ma solo un grand espavento e gravi danni all’auto.



IL TESTIMONE



Tra le persone che hanno assistito all’incidente c’era anche Luigi Berti, la cui abitazione confina proprio con la strada provinciale. «Ero in cucina, stavo pranzando con mia moglie. All’improvviso ho sentito un rumore assordante, sembrava una bomba. Sono uscito di corsa in giardino spaventato, ed ho detto: qui sicuramente c’è scappato il morto, tale era stato il rumore delle travi di ferro che scivolavano per decine di metri sulla carreggiata e sul marciapiede». Alcuni automobilisti di passaggio hanno allertato subito il 112 e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Conegliano, i carabinieri di Cison, il sindaco Mattia Perencin con la polizia urbana di Farra. Mentre i vigili urbani e i carabinieri erano impegnati ad effettuare i rilievi di legge e a deviare il traffico su altre strade laterali, la ditta titolare dell’autoarticolto ha fatto arrivare altri camion e delle autogru per liberare la strada ed i marciapiede dal carico caduto. La strada è stata riaperta dopo quattro ore.