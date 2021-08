Risolto il "giallo" della farmacista: morte naturale per la 37enne Serena Fasan

CASTELFRANCO - Risolto il "giallo" di Castelfranco. Morte naturale per Serena Fasan, 37 anni, la farmacista trovata priva di vita in casa mercoledì scorso, nel suo appartamento di via Ponchini, 17 a Castelfranco. Questo il primo responso sulla base dell'autopsia eseguita oggi pomeriggio, 31 agosto, dall'anatomopatologo Alberto Furlanetto su disposizione della Procura di Treviso, che nei giorni scorsi ha aperto un fascicolo per omicidio volontario.

Il medico legale deve ancora sciogliere le riserve sull'esatta causa che ha portato alla morte della giovane mamma. Soltanto un esame approfondito degli organi potrà rivelarlo. Quel che è certo è che cade del tutto l'ipotesi dello strangolamento. I segni trovati sul collo della farmacista, che avevano ammantato di sospetti il decesso, potrebbero essere compatibili quindi con un maldestro tentativo di rianimazione effettuato dal compagno e dai vicini di casa.