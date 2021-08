Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE INCHIESTETREVISO «Non sappiamo ancora di cosa è morta nostra figlia» dice, con la voce rotta dal dolore, Francesco Fasan, il papà di Serena, trovata morta in casa a Castelfranco mercoledì pomeriggio dal compagno. «Mia figlia, è la migliore figlia del mondo» e non si accorge, papà Francesco, di usare il presente. Per lui, pur sopraffatto dal dolore, quella morte che ha cancellato sua figlia è troppo crudele da accettare. E nel...