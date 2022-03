Accolte famiglie in fuga dalla guerra: tre bambini positivi al tampone. Tutti in isolamento all'ospedale

CONEGLIANO - «Grazie anche all'interessamento della Protezione civile regionale è iniziata in Veneto la fase di accoglienza che abbiamo deciso di portare avanti sin dai primi momenti della tragedia della guerra in Ucraina. Tre famiglie in fuga, giunte a Conegliano, in totale 13 persone, sono ora ospitate nella struttura dell'ex ospedale di Valdobbiadene». Lo rende noto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia.

APPROFONDIMENTI L'EMERGENZA UMANITARIA In fuga dalla guerra. L'ondata dei profughi ucraini in Veneto IL CONFLITTO Arrivate a Treviso le prime donne ucraine in fuga dalla guerra L'ACCOGLIENZA San Vito al Tagliamento, arriva la prima famiglia ucraina TREVISO Famiglie in fuga dall'Ucraina. Assindustria mette a disposizione... TRENTINO Arrivati i primi sei profughi ucraini in fuga dalla guerra: è...

«Queste tre famiglie - informa Zaia - erano arrivate a Conegliano, portando con sé tre bambini che, al tampone anti-Covid sono risultati positivi, anche se fortunatamente asintomatici. Bimbi e famiglie sono quindi stati inviati alla struttura di Valdobbiadene, dove si trovano in isolamento e stanno ricevendo tutte le attenzioni del caso. Il Veneto - conclude - tiene tutte le sue porte aperte, sia per l'accoglienza che per l'assistenza sanitaria rivolta a tutti, con un'attenzione particolare ai piccoli pazienti pediatrici».