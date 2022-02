Arrivate a Treviso le prime donne ucraine in fuga dalla guerra

TREVISO - Dieci donne di nazionalità ucraina si sono presentate questa mattina, 28 febbraio, agli uffici della prefettura di Treviso spiegando di essere uscite dal loro Paese per i rischi connessi al conflitto in corso. Lo ha spiegato il prefetto, Angelo Sidoti, aggiungendo di essere a conoscenza di possibili altri arrivi nelle prossime ore e nei giorni a venire. Le cittadine ucraine sono state indirizzate in questura per i riconoscimenti e saranno presumibilmente ospitate, dopo i controlli medici, nel Centro di accoglienza della ex caserma «Silvio Serena», a Casier (Treviso). In mattinata si è svolto anche un confronto tra il prefetto ed i sindaci dei principali Comuni della provincia per un censimento delle possibili soluzioni di ospitalità di profughi ucraini.

APPROFONDIMENTI MESTRE Gruppo di lavoro di via Piave: due tonnellate di medicine, cibo e... LA DIRETTA Zaia in diretta oggi: «Ucraina, potremmo chiedere ai veneti le...